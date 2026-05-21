Niente da fare per Inzaghi, l'Al-Nassr di Ronaldo vince la Saudi Pro League
21.05.2026 22:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Alla fine l’Al-Nassr ce l’ha fatta. La squadra di Cristiano Ronaldo ha conquistato la Saudi Pro League grazie al successo sul Dhamk per 4-1 con le reti di Mané, Coman e una doppietta proprio di CR7.
Dopo un testa a testa incredibile l’Al-Hilal di Simone Inzaghi deve quindi arrendersi nonostante il successo contro l’Al-Fayha firmato da Mandash su assist dell’ex Lazio Milinkovic-Savic.
Niente da fare quindi per Inzaghi che non riesce ad alzare al cielo un trofeo al suo primo anno della sua esperienza in Arabia Saudita.
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