"Il tempo stringe, ecco il futuro di Grosso": le parole di Carnevali

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com a margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo. Tra i tanti temi toccati ha parlato del futuro di Fabio Grosso, accostato nelle scorse settimane a diverse squadre di Serie A tra cui anche Fiorentina e Lazio. Di seguito le sue parole.

"Grosso? Siamo felici di aver fatto con lui 2 anni che ci hanno permesso di crescere come società e in cui lui è cresciuto come allenatore. I giocatori sono diventati più bravi, siamo contentissimi del lavoro che ha fatto, ma eravamo consapevoli fosse capace e di grandi prospettive, quest'anno ha dimostrato tutto il suo valore".

"Il futuro di Grosso? Con lui c'è un ottimo rapporto. È normale che ha un altro anno di contratto, ma alla fine della stagione si può pensare di allungare l'accordo. La volontà è quella di continuare il percorso con lui, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo e tra i migliori che ci siano, ci possano essere delle possibilità per lui per migliorare. L'importante è arrivare a un certo punto e programmare perché poi il tempo stringe".

"Nella storia del Sassuolo c'è sempre stata un po' la politica di fare la scelta di allenatori che hanno fatto percorsi importanti. Penso a Pioli, Allegri, De Zerbi, Di Francesco... Sarà il futuro di Grosso, siamo fieri di questo, vuol dire che i tecnici che scegliamo hanno chance di crescita".