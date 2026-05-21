Lazio, Mancini (Dazn): "Così l'ambiente rischia di esplodere..."

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Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulla situazione in casa Lazio, sulle parole di Lotito e sul futuro della panchina biancoceleste.

LA SITUAZIONE - "La situazione è complicata in casa Lazio e sarà complesso anche uscirne. Servirebbe una mano tesa almeno da parte della società, ma non arriva mai. C'è sempre un muro contro muro che non fa bene alla Lazio. Sinceramente non capisco. Facendo così si fa solo il male dell'ambiente e della squadra. Se Sarri dovesse andar via sarebbe un problema sostituirlo, la squadra ha palesato molte difficoltà e l'allenatore non ha colpe. Sarri ha fatto un mezzo miracolo. Bisogna calmare le acque, non credo che si possa andare avanti così. Sta diventando un problema. L'ambiente rischia di esplodere così".

NESSUNA APPRENSIONE - "A sensazione direi che non c'è apprensione in casa Lazio. Se avvertissi una situazione del genere non direi mai quelle cose. Non può andare sempre tutto bene anche se le cose vanno male. Un'assunzione di responsabilità farebbe bene. I risultati ci hanno raccontato di una società che doveva prestare più attenzione su certe situazioni. Questo atteggiamento non può pagare e in questo modo non se ne può uscire".

SARRI E LA PANCHINA DELLA LAZIO - "Per la Lazio e per l'ambiente è un peccato perdere Sarri. Lui ci ha messo sempre la faccia, non si è mai tirato indietro. Sarri è un patrimonio del calcio italiano e trattarlo così non è il massimo". Sul sostituto di Sarri: "Palladino mi piace moltissimo. Sa valorizzare i singoli, ha uno staff di valore. Secondo me può valere quella panchina, ma è uno che si fa sentire con la presidenza. Ho letto altri nomi che non esaltano quest'ambiente".