Mandas, tra riscatto e ritorno: dall’obbligo all’idea della Lazio, come stanno le cose
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il termine della stagione e, con esso, anche il momento di stabilire il futuro di diversi calciatori dentro e fuori Formello. Appartiene a quest’ultimo gruppo tra gli altri Christos Mandas: il greco ha lasciato la Lazio in inverno in prestito oneroso per approdare al Bournemouth, che mantiene la possibilità di riscattarlo in estate.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, non ci sarebbe alcun tipo di obbligo di riscatto per il Bournemouth, neanche se gli inglesi dovessero centrare la qualificazione in Champions League ancora in piedi a maggior ragione dopo la vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa. Nonostante questo, però, la Lazio rimarrebbe serena e convinta di conoscere il futuro di Mandas.
La società biancoceleste, infatti, è al momento serena sul riscatto del portiere greco. La Lazio, secondo il quotidiano, è convinta che alla fine il Bournemouth riscatterà Mandas nonostante le zero presenze in stagione, magari con un piccolo sconto rispetto ai 17-18 milioni di euro che erano stati pattuiti a gennaio oltre ai 3 già incassati per il prestito.