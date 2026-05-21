Lazio, Sarri si allontana dal Napoli: la corte dell'Atalanta complica il ritorno

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli si complica. Il tecnico della Lazio, prossimo a lasciare la Capitale, non ha ancora fugato i dubbi che lo stanno frenando, impedendogli di accettare la proposta di De Laurentis e Manna. Prescelto per succedere a Conte sulla panchina del club azzurro, Mau ha sul tavolo un contratto biennale con opzione per un terzo anno, ma la corte dell'Atalanta e il pressing di Giuntoli, futuro ds della Dea, lo stanno facendo tentennare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri è ora più distante dal Napoli. Nelle prossime ore si saprà se il ritorno salterà definitivamente, ma è chiaro come nelle scorse ore non ci siano stati i passi in avanti che ci si aspettava. Intanto, però, De Laurentis ha iniziato a guardare altrove. C'è fretta di programmare il futuro e le altre piste per la panchina portano a Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

La palla ora passa a Sarri, che dovrà prendere una decisione al più presto. Napoli e Bergamo possono riservargli due percorsi molto diversi, a cominciare dalla competizione europea da disputare: Champions nel primo caso, Conference League nel secondo. I partenopepi, però, non hanno intenzione di attendere a lungo e di questo passo il ritorno del Comandante nella piazza che lo ha lanciato tra i grandi potrebbe restare una suggestione, nulla di più.