Lazio, Ordine: "Futuro Sarri? Il Napoli è più adatto dell'Atalanta"
20.05.2026 20:30 di Christian Gugliotta
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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Franco Ordine si è espresso sul futuro di Maurizio Sarri, tecnico in uscita dalla Lazio e accostato alle panchine di Napoli e Atalanta. Queste le sue parole:
"Il piano industriale del Napoli è: abbattimento del monte stipendi, non conferma di alcuni contratti in scadenza come Lobotka e Anguissa, puntare sui giovani. Mi sembra più adatto questo piano a Sarri che non quello dell'Atalanta, dove dovrebbe fare solo correzioni in corsa. Lavorare con Giuntoli può essere un qualcosa di positivo, ma bisogna capire i piani alternativi di ADL se Sarri dicesse di no. Mi dicono Allegri".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.