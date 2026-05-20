Lotito: "Sarri resta? Ha un contratto con la Lazio. Chiedete a lui"

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Intercettato dai cronisti presenti a Montecitorio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Sarri, soffermandosi poi sulla lettera scritta da Tommaso Paradiso e sul rapporto difficile con i tifosi. Queste le sue parole "Sarri? Ha un contratto con la Lazio, io sono il presidente della società, che volete da me? Chiedete a lui. L’allenatore ha un contratto con noi, punto”.

Sulla lettera del cantante Tommaso Paradiso, tifoso della Lazio, pubblicata oggi sul Corriere dello Sport: “Io non leggo niente, non ascolto la musica, non ho tempo. Dormo tre ore a notte e lavoro 21 ore al giorno. Paradiso? Non so chi sia”.

Mentre sul difficile rapporto con i tifosi ha dichiarato: “Sono 22 anni che faccio il presidente, ho vinto sei trofei, ho riportato la squadra in Europa, ci può essere anche una stagione che va meno bene. Io sto lavorando per la Lazio, ho presentato il piano per il nuovo stadio Flaminio, sto finendo l’Academy, cosa devo fare di più? Sto quotando la società al Nasdaq di New York che capitalizzerà un miliardo e mezzo di euro, con lo stadio di proprietà si arriva a 3 miliardi di euro, tutto il resto sono chiacchiere da bar. Lo stadio nuovo, con tutte le attività parallele, porterà perlomeno 80-100 milioni di ricavi all’anno. Con il ‘naming’ del nuovo impianto ricaviamo 15 milioni di euro l’anno e in 15 anni significano 225 milioni di euro e si è ripagato. Sto lavorando per rendere la società autonoma, immortale e indipendente”.

Sullo stadio vuoto, il patron della Lazio ha aggiunto: "Lo stadio vuoto? Chiedetelo a quelli che non vengono. Lo dovete chiedere a quelli che non vengono, mica li posso inchiodare. Non vogliono venire? Non vengano". Poi la stoccata che farà discutere: "Forse a Roma i tifosi non ci stanno, ma in tutto il mondo ce ne sono tantissimi, anche in Cina". Ai cronisti che gli chiedono di ricucire il rapporto con la tifoseria, Lotito risponde secco: "Non lo dovete chiedere a me, io non ho mai fatto la guerra a nessuno", aggiungendo però che qualcuno "l'ha alimentata anche dentro la società" — una frecciata verso l'interno che non specifica ulteriormente.

Sul suo ruolo da presidente è netto: "Il tifoso deve tifare, io faccio il presidente. Voglio rendere la Lazio immortale, indipendente anche da Claudio Lotito. Devo tutelare la storia della Lazio, non posso farla fallire". Lotito ha detto la sua anche sulle ultime due sconfitte, in finale di Coppa Italia e nel derby: “Prendi un gol da calcio d’angolo e poi il secondo uguale, ma vuoi mettere qualcuno che marca? In campo mica ci vado io… Giocare senza il tifo non è la stessa cosa ma anche con i tifosi non è cambiato nulla: con l’Inter abbiamo perso 2 a 0, un autogol e una palla che gli abbiamo dato noi, poi ci siamo mangiati tre gol davanti alla porta. Che cosa ha fatto l’Inter per vincere? Abbiamo fatto tutto noi. Se i giocatori avessero gli attributi che c’ho io sarebbe già finita la partita, non c’è storia per nessuno. Il problema è che quando vanno in campo si cacano sotto…”.

Pubblicato alle 18.20