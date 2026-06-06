Lazio, i tifosi contro Lotito: marea di disdette a Dazn e Sky - FOTO

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Dalle parole ai fatti. Continua la contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. E questa volta non riguarda solo le presenze allo stadio (come si legge nell'ultimo comunicato), ma anche le piattaforme televisive. Tantissimi utenti infatti stanno seguendo l'invito dei gruppi organizzati biancocelesti e stanno cancellando i loro abbonamenti a Dazn e Sky "per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio". La motivazione è una sola: Claudio Lotito.

"Finché Lotito sarà il presidente della Lazio non farò più l'abbonamento a Dazn", ha scritto uno; "Da tifoso della Lazio non intendo più finanziare, neanche indirettamente, la gestione di Lotito", si legge un altro commento. Insomma, valanghe di disdette ai broadcaster licenziatari a causa della gestione del presidente della Lazio. Di seguito le immagini.

Una valanga di abbonamenti disdetti a DAZN con la motivazione “#Lotito”.

1/6 pic.twitter.com/gqPKmTDDid — LazioSpace (@SpaceLazio) June 6, 2026