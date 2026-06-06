Danimarca, il ct Riemer elogia Provstgaard: "È andato bene all'esordio"
06.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Oliver Provstgaard è una delle note più positive della Nazionale danese. Il centrale della Lazio si è messo in mostra negli ultimi giorni, nell'ultima amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo. In vista delle prossima gara contro l'Ucraina, il ct della Danimarca Brian Riemer ha esaltato la sua prestazione ai microfoni di TV 2 Sport.
Di seguito le sue parole: "È stato davvero positivo il fatto che al centro della difesa – un reparto dove abbiamo faticato un po', specialmente dopo l'addio di Vestergaard alla nazionale – Oliver Provstgaard abbia fatto un ottimo ingresso e dimostrato che non dobbiamo avere paura".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.