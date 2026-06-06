Elezioni FIGC, Abodi: “Ineleggibilità Malagò? Vi spiego”. E sul calcio italiano…

Fonte: Ansa

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L'Anac risponderà nelle forme e nei tempi che riterrà opportuni. Con il Collegio di garanzia presso il Coni abbiamo predisposto una comunicazione che risponde a un'esigenza emersa dal Parlamento, dal Senato e dal senatore Marti. Doveroso, da parte mia, interpellare per avere risposte, auspicabilmente prima delle elezioni, per consentire di esprimere un presidente che non abbia problemi di legittimità".

Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in visita al World Grand Prix Taekwondo di Roma, torna sulla richiesta di avviare una verifica per chiarire l'applicazione delle norme sul 'pantouflage' in merito alla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò a presidente Figc. "Ci sono due candidati, si andrà avanti nel rispetto reciproco. Quello che spero è che si riesca a sbloccare una situazione, rispetto alle riforme, che tutti auspichiamo ma che poi non vengono prodotte. Mi auguro che il consiglio federale, con il nuovo presidente, si ponga nelle condizioni di affrontare queste macrotematiche e che l'assemblea federale poi ratifichi" prosegue Abodi.

Il quale, in merito alle parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che aveva parlato di "presunzione di vivere nel passato" da parte del calcio ammette che "se anche ci fosse stata avremmo dovuto digerirla. Noi che abbiamo vissuto il Mondiale possiamo capire cosa stiamo togliendo ai nostri giovani. E penso che questo possa essere un elemento di definitiva riflessione; mi auguro che, dopo la terza mancata partecipazione consecutiva, non ci sia piú spazio per equivoci e incapacità di andare oltre. Il talento c'è, come dimostrano i risultati delle nostre Under, dobbiamo solo far emergere il valore. L'auspicio è che ci sia impegno di tutto il sistema comprendendo che, al di là delle norme, bisogna far giocare i nostri giovani", conclude.