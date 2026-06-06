Lazio, questa stagione la Coppa Italia inizia in estate: tutte le date da ricordare
06.06.2026 17:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Con il nono posto in classifica la Lazio è costretta a iniziare la stagione anzitempo rispetto agli ultimi anni, ossia dai trentaduesimi di finale in programma domenica 16 agosto contro il Mantova.
Con il passaggio del turno, le date saranno le seguenti, tutte di mercoledì:
Sedicesimi di finale - 02/09/2026
Ottavi di finale - 02/12/2026, 16/12/2026
Quarti di finale - 03/02/2027, 10/02/2027
Semifinali (andata) - 03/03/2027
Semifinali (ritorno) - 21/04/2027
Finale - 19/05/2027
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.