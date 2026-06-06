Lazio, Sabatini: "Ai tifosi non si può dire niente! Contestazione giusta"
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito, esprimendosi in particolare sulla scelta di non rinnovare l'abbonamento da parte del tifo organizzato. Di seguito le sue parole.
“Niente abbonamenti da parte del tifo organizzato? Me l’aspettavo, rientra nello spazio della protesta civile, appassionata e ragionevole. Non si può pretendere l’abbonamento senza nessun segnale da parte di Lotito. Ai tifosi non si può dire niente. Questo è quanto di più storicamente giusto. Credo che creerà dei problemi a Lotito. Questo è un muro contro muro che non porta da nessuna parte, ci vorrebbe un passo da parte di Lotito in qualche direzione. Che può anche essere mettere in vendita la società e fare tutto alla luce del sole. Una luce in fondo al tunnel devi farla vedere, caro Lotito".
"Per tutte le società ci sono i saliscendi, il Milan forse è messo ancora peggio della Lazio. La speranza è che Gattuso porti una carica alla squadra, che in realtà ha un po’ smarrito nelle sue ultime esperienze. Credo che alla Lazio manchi l’apporto e le iniezioni di fiducia che potrebbe arrivare dai ragazzi del settore giovanile. Ma tutto questo non c'è".