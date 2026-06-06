Ex Lazio | Immobile annuncia: "La prossima stagione rimarrò al Paris FC"
06.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ciro Immobile spegne le voci sul suo futuro: "La prossima stagione rimarrò a Parigi", ha annunciato ai microfoni di Sky Sport durante il Gran Premio di Formula 1 di Monaco. L'ex capitano della Lazio, quindi, continuerà a vestire la maglia del Paris FC almeno per un altro anno. Negli ultimi giorni si era paventata anche l'ipotesi di un suo ritorno in biancoceleste.
Sulla formula 1, invece, ha dichiarato: "Pesa molto, Leclerc è una bandiera della Ferrari. C'è una pressione nell'essere capitano, guidare in casa è più difficile ed emozionante se le cose vanno bene. Giocare in casa: si sente il calore della gente, Charles sentirà il calore della gente nelle strade in cui camminava da piccolo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.