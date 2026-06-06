Calciomercato Lazio | Il Como a caccia di un esterno: Pellegrini è il preferito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Como guarda in casa Lazio per rinforzare la corsia di sinistra. Dopo la qualfiicazione in Champions League, Fabregas attende un colpo su quella fascia per la prossima stagione. Alberto Moreno potrebbe salutare e a quel punto i lariani avrebbero bisogno di un'alternativa al classe 2004 Alex Valle.

Proprio qui viene fuori il nome di Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno rappresenta un profilo ideale nella testa di Fabregas e già nel gennaio 2025 era stato sondato dal Como. Il giocatore era finito fuori rosa e c'erano stati dei dialoghi con la dirigenza biancoceleste, poi conclusi con una nulla di fatto perché la Lazio lo aveva in prestito biennale e l'obbligo di riscatto sarebbe scattato solo nel giugno successivo.

Secondo La Rosea, l'aggressività e la duttilità di Pellegrini potrebbero essere un plus per il sistema di gioco del Como. Il suo essere italiano, inoltre, influirebbe sul gradimento, visto il discorso legato alle liste Uefa. Il costo del cartellino, 5 milioni, non è elevato e i lariani potrebbero provare ad assicurarsi un giocatore che alzerebbe il tasso di esperienza all'interno dell'organico di Fabregas.