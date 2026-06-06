Lazio, Sepe sicuro: "Gila è eccezionale, si merita il Napoli e la Champions"

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Mario Gila diviso tra Lazio e Napoli. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è richiesto soprattutto dal club azzurro. Lotito però ha promesso a Gattuso di trattenerlo, salvo offerte monstre. Sul possibile trasferimento del centrale si è espresso l'ex portiere biancoceleste Luigi Sepe, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.

"Mario Gila è un ragazzo eccezionale. E non ti nascondo che qualche mese fa è stato anche a Napoli. Non per questo, per altro, ma ha visitato Napoli con la sua fidanzata, Eleonora. Quindi conosce già qualcosa di Napoli. Secondo me Napoli deve mettere tanti soldi per prenderlo, però è un giocatore che merita tutti i soldi che il Napoli pagherebbe".

"Per Mario sarebbe un passo avanti incredibile e potrebbe giocarsi la Champions da protagonista. Ed è quello che si merita perché negli ultimi anni abbiamo visto un giocatore fenomenale. Martusciello e Sarri dissero: ‘Questo tra qualche mese diventerà un giocatore eccezionale. Mario può adattarsi in tutti i ruoli della difesa, da terzino a centrale che è il suo ruolo principale perché è un giocatore rapido, un giocatore cattivo, un giocatore che sa giocare a calcio e un giocatore che è molto attento nei novanta minuti della partita”.