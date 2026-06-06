Calciomercato Lazio | Scambio Gila - Buongiorno: la risposta del Napoli

06.06.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Scambio Gila - Buongiorno: la risposta del Napoli
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RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Gila è un rebus. La Lazio vuole tenerlo fino alla scadenza del suo contratto (2027), la società l'ha promesso al nuovo tecnico Gattuso. Sullo spagnolo è forte l'interesse del Napoli, a cui ha aperto per il trasferimento. Il gradimento è reciproco, ma per chiudere l'operazione bisognerà superare il muro del presidente Lotito.

Negli ultimi giorni si era paventata anche la possibilità di uno scambio tra i due club che comprendeva proprio Gila e Buongiorno. Ma come riportato da Il Mattino, è impossibile che il Napoli possa accettare quest'opzione, visto che l'ex Torino è uno degli intoccabili del nuovo allenatore azzurro Allegri. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.