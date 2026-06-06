Nazionale, Perinetti: "Conte o Mancini? Ho una mezza idea su chi vincerà"

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Giorgio Perinetti, attuale direttore generale del Palermo, ha preso parte al 'Festival della Serie A' che si sta svolgendo a Parma. Durante un incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi caldi del momento e la Nazionale è uno di questi. A proposito del prossimo ct, il direttore ha detto: "Conte e Mancini? Sono due amici. Con Conte ho lavorato, con Mancini ho un rapporto di tantissimi anni, fai un torto a uno dei due. Spetta al presidente federale, ma è assolutamente doveroso prendere questa responsabilità. Non so chi vincerà, ma ho una mezza idea".

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