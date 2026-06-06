Nazionale, Baldini: "Ecco cosa mi aspetto dalla gara. Vorrei che..."

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Alla vigilia della sfida con la Grecia ai microfoni di Sky Sport ha parlato Silvio Baldini, il ct ad interime che guiderà la Nazionale anche nel secondo test: "Mi aspetto le stesse cose che ho visto contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più forte. Vorrei che i ragazzi giocassero con tranquillità, dimostrando di poter arricchire la partita con la loro libertà e la loro qualità".

Proseguendo, si è soffermanto anche sul suo percorso individuale: "Se nasci con dei sogni e li coltivi con passione, il destino ti aiuta. Sono partito dal basso e oggi sono arrivato qui".

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