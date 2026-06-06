Lazio, Mancini ricorda il gol di tacco a Parma: "Il più bello della carriera"

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Tra i tanti temi toccati dall’ex tc della Nazionale Mancini c’è anche quello che riguarda il suo passaggio da calciatore ad allenatore.

"Quando fai l'allenatore devi avere il talento dentro. Non dipende più da te che sei in campo e con una giocata puoi far vincere la squadra. Devi mettere i giocatori nelle condizioni giuste, spiegare bene cose tattiche e non solo. Se uno ha talento lo può avere da giocatore e da allenatore, poi tutto si migliora”.

Sul suo famoso gol di tacco in Parma-Lazio: "Se è il mio gol più bello? Sì, anche per questo dico che per me Parma è speciale. Quando giochi non ci pensi, ora che non gioco più e ricorre l'anniversario magari sì".

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