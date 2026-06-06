Avellino, D'Agostino su Nesta: "Determinato e con la voglia di mettersi in gioco"

06.06.2026 23:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Avellino, D'Agostino su Nesta: "Determinato e con la voglia di mettersi in gioco"
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Alessandro Nesta è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Avellino. Il club biancoverde ha infatti deciso la data di presentazione del tecnico che sarà mercoledì 10 giugno.

A confermarlo è l’amministratore unico del club Giovanni D’Agostino intervenuto ai microfoni di SportChannel: “Tra mercoledì e lunedì presenteremo il nuovo allenatore, la sede del ritiro e il programma delle amichevoli estive”.

“Nesta? Ci hanno colpito la sua determinazione e la voglia di mettersi in gioco in una piazza importante e impegnativa come Avellino. Ha avuto una carriera eccezionale da calciatore ma conserva grande umiltà”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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