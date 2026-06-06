Lazio, Taylor svela il suo rituale pre partita: "L'ho imparato da Van Gaal"
Kenneth Taylor ha rilasciato alcune dichiarazioni al portato Ziggo Sport a cui ha raccontato una curiosità su come vive i momenti prima di una sfida. Il centrocampista della Lazio ha spiegato che prima di andare a dormire, per prepararsi al meglio alla partita del giorno dopo, ripensa a quella precedente rivivendo mentalmente alcuni precisi momenti.
"Devo dire che, prima di andare a dormire o in momenti simili, cerco di addormentarmi ripensando alle immagini della partita. Per rivedere i momenti migliori miei e della squadra - ha spiegato l'ex Ajax - Anche sul campo, in un certo senso, si cerca di immaginare cosa succederà. L'ho imparato una volta... L'ho imparato dall'allenatore Louis van Gaal. Anche lui la pensava così e lo diceva al gruppo, invitandoci a farlo".
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