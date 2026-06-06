Adinolfi: "I tifosi della Lazio sono autolesionisti. Perché criticare Lotito?"
Attraverso un post su Facebook, il giornalista Mario Adinolfi ha commentato la contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Di seguito ciò che ha scritto.
“Una cosa devo in tutta sincerità chiedere agli amici laziali: perché ce l’avete così tanto con il presidente Lotito che nei 22 anni in cui è stato presidente, dopo le 4 società top (Juve, Inter, Milan e Napoli) ha portato la Lazio a essere la quinta squadra italiana per titoli vinti (6 complessivi, tre Supercoppe e tre Coppe Italia una delle quali “in faccia” ai rivali della Roma)? Perché boicottare la campagna abbonamenti, lasciare vuoto lo stadio, danneggiare la squadra e anche le famiglie con bambini che non potranno andare all’Olimpico ad affezionarsi ai loro colori? Mi sembra totale autolesionismo visto che la Lazio persino quest’anno in quel clima di odioso gelo si è issata fino alla finale di Coppa Italia”.