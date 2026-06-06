Portogallo-Cile, Leao perde la testa e tira un pugno a Roman - VD

06.06.2026 21:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Portogallo-Cile, Leao perde la testa e tira un pugno a Roman - VD
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Altro che gara amichevole. L’adrenalina in vista del Mondiale del 2026 inizia a farsi sentire e, a volte, oltrepassa anche i limiti. È quanto accaduto durante la sfida tra Portogallo e Cile dove nel finale Rafa Leao ha letteralmente perso il controllo.

L’attaccante del Milan è stato coinvolto in una rissa durante il recupero della prima frazione di gioco e, dopo diversi spintoni,  ha dato un pugno al cileno Roman. La bagarre ha portato l’arbitro Zufferli a espellerli entrambi.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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