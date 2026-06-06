Lazio, Gila papà innamorato: la dedica social ai gemelli - FOTO

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Mario Gila è in attesa di conoscere il suo futuro, un tema caldissimo in casa Lazio. La società vorrebbe trattenerlo fino a scadenza, ma su di lui hanno messo gli occhi diverse squadre. In attesa di capire cosa sarà della prossima stagione, il difensore si gode meritato riposo e l'affetto della famiglia.

Nei giorni scorsi il biancoceleste e la compagna Eleonora hanno celebrato il battesimo dei gemelli, Ares e Vittoria, festeggiando insieme a amici e parenti. Con un post su Instagram lo spagnolo ha voluto ricordare quel momento mettendo insieme una serie di scatti e una piccola dedica per i figli: "Grazie per averci fatto vivere questa bellissima giornata. Siete la gioia della nostra vita. Vi amiamo tantissimo" è il messaggio che si legge nel post condiviso nelle ultime ore su Instagram.

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