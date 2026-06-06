Totti su Gattuso: “Farà bene, ma se mi parlerà della Lazio io gli dirò che…”

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Durante l’Open di Istanbul dell’EA7 World Legends Padel Tour è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Francesco Totti, interrogato sull’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole.

“Non ho ancora parlato con Rino. Ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in mostra. È un allenatore che per me farà grandi successi. Verrà a Roma, lo incontrerò e ci andrò a cena, vedremo di che pasta è fatto. Anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre”.

“Lui mi parlerà della Lazio? Io della Roma. Vedremo. Potremo parlare anche di altre cose che non c’entrano con Roma e Lazio. Della Roma gli dirò che è una grande squadra, un grande club. Ma penso che lui sappia già tutto, ogni volta che ci ha affrontato capiva l’importanza di giocare a Roma. Adesso allenare qui sarà ancora più difficile“.