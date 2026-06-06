Mancini su Vialli: "Nell'abbraccio di Wembley c'è stato tutto"
Impossibile per Roberto Mancini non parlare di Gianluca Vialli. L’ex ct della Nazionale, al Teatro Regio di Parma, ha ricordato l’amico e compagno di squadra con cui ha condiviso la splendida vittoria dell’Italia all’Europeo.
“Ci siamo conosciuti da ragazzini, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita assieme. Luca era una persona speciale in tutto, non solo uno dei migliori attaccanti del modo in assoluto. Un uomo con qualità incredibili. Quando perdi un amico così qualcosa accade. Perdi un punto di riferimento, per me è come aver perso un fratello”.
Sul famoso abbraccio dopo il successo a Wembley: “Sapendo cosa avevamo fatto vincendo l’Europeo lì, in quell’abbraccio c’è stato tutto, anche sapendo cosa gli poteva accadere dopo”.
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