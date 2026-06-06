Lazio, i tifosi boicottano gli abbonamenti: si va verso un record negativo
06.06.2026 09:00 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Un Olimpico vuoto. Sarà questo lo scenario che accompagnerà tutte le partite casalinghe della Lazio nella prossima stagione. Il tifo organizzato ha invitato il popolo laziale a non sottoscrivere gli abbonamenti, una decisione forte, presa per continuare in maniera ancora più decisa la contestazione nei confronti della società.
L'anno scorso erano state ben 30.000 le tessere sottoscritte dai tifosi biancocelesti, uno dei migliori dati di sempre. Una risposta destinata a non ripetersi. Secondo Il Messaggero, il rischio è quello di superare il record negativo del 2016, quando si arrivò ad appena 6.000 abbonamenti. Quello fu il peggior risultato dell'era Lotito, ma il primato potrebbe essere aggiornato.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.