Lazio, Gattuso insiste sul bomber: Noslin può cambiare ruolo
RASSEGNA STAMPA - Tra i temi affrontati da Gennaro Gattuso nel confronto con Lotito e Fabiani c’è soprattutto la ricerca di un centravanti. Il nuovo tecnico biancoceleste, come spiega il Messaggero, non considera Noslin una prima punta: per lui l’olandese rende meglio da trequartista in un eventuale 4-2-3-1 oppure da esterno offensivo.
Con Dia e Ratkov che al momento non garantiscono certezze in termini realizzativi, Gattuso ha chiesto alla società un attaccante di riferimento. Una richiesta che la dirigenza sembra pronta a prendere in considerazione.
La duttilità di Noslin potrebbe inoltre favorire la cessione di Cancellieri, sul quale resta vigile la Fiorentina. L’ex Parma non ha mai convinto del tutto e potrebbe lasciare Formello nelle prossime settimane.