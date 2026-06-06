Lazio, Gattuso insiste sul bomber: Noslin può cambiare ruolo

06.06.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso insiste sul bomber: Noslin può cambiare ruolo
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RASSEGNA STAMPA - Tra i temi affrontati da Gennaro Gattuso nel confronto con Lotito e Fabiani c’è soprattutto la ricerca di un centravanti. Il nuovo tecnico biancoceleste, come spiega il Messaggero, non considera Noslin una prima punta: per lui l’olandese rende meglio da trequartista in un eventuale 4-2-3-1 oppure da esterno offensivo.

Con Dia e Ratkov che al momento non garantiscono certezze in termini realizzativi, Gattuso ha chiesto alla società un attaccante di riferimento. Una richiesta che la dirigenza sembra pronta a prendere in considerazione.

La duttilità di Noslin potrebbe inoltre favorire la cessione di Cancellieri, sul quale resta vigile la Fiorentina. L’ex Parma non ha mai convinto del tutto e potrebbe lasciare Formello nelle prossime settimane.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.