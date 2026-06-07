Calciomercato Lazio | Esposito, Piccoli e Gimenez tra sogni e smentite: il punto

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CALCIOMERCATO LAZIO - In attacco la Lazio dovrà fare un colpo nelle prossime settimane. La società biancoceleste, anche su indicazione di Gennaro Gattuso, dovrà portare gol in una rosa che ha faticato terribilmente nella passata stagione a rendersi pericolosa nell'area di rigore avversaria. Il casting è iniziato da qualche settimana. Tra indiscrezioni e nomi realmente presenti sulla lista del direttore sportivo Fabiani è necessario fare un po' di chiarezza.

PICCOLI - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arrivano smentite sul fronte Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina non sarebbe un profilo particolarmente gradito dalle parti di Formello. Per caratteristiche richiama il già presente Petar Ratkov, sul quale la dirigenza vorrebbe continuare a puntare dopo i 14 milioni spesi in estate.

ESPOSITO - Chi si differenzia e gode del gradimento della Lazio è Sebastiano Esposito. Il classe 2002 verrà riscattato dal Cagliari per 4 milioni di euro il 1° luglio, ma la sua permanenza non è certa. Se in Sardegna dovesse arrivare un'offerta soddisfacente la sua partenza sarebbe una logica conseguenza. Tecnico, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e spesso protagonista con gol e assist (13 partecipazioni questa stagione con i sardi), è un profilo che stuzzica Fabiani e Gattuso.

GIMENEZ - Il sogno, però, porta il nome di Santiago Gimenez. Il messicano sembrerebbe essere arrivato alla fine del suo breve percorso a Milano e potrebbe partire per affrontare una nuova epserienza, rilanciando la sua carriera dopo essersi perso nel capoluogo lombardo. Le sue prestazini con il Feyenoord sono ancora sotto gli occhi di tutti, anche di quei laziali che lo hanno visto per ben due volte segnargli contro.