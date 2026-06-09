Ex Lazio | Acerbi lascerà l'Inter: futuro tra Serie A e Arabia
Il futuro di Francesco Acerbi è ancora tutto da scrivere. Il difensore centrale lascerà l'Inter dopo tre stagioni e a 37 anni è pronto a intraprendere una nuova avventura nella parte conclusiva della sua carriera. Tra i club interessati all'ex Lazio c'è il Genoa, che ha già avviato i contatti con l'agente del giocatore per capire la fattibilità. C'è il Monza, neopromosso in Serie A e in cerca di rinforzi, oltre al Sassuolo, squadre nella quale Acerbi ha giocato tra il 2013 e il 2018.
Secondo Tuttomercatoweb.it, però, il centrale avrebbe proposte anche dall'estero, soprattutto dall'Arabia Saudita, dove potrebbe strappare un ingaggio importante per concludere la carriera. Nelle prossime setitmane Acerbi sarà chiamato a scegliere se continuare nel nostro campionato o lasciare l'Italia.