Ex Lazio | Acerbi lascerà l'Inter: futuro tra Serie A e Arabia

09.06.2026 20:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Ex Lazio | Acerbi lascerà l'Inter: futuro tra Serie A e Arabia
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Il futuro di Francesco Acerbi è ancora tutto da scrivere. Il difensore centrale lascerà l'Inter dopo tre stagioni e a 37 anni è pronto a intraprendere una nuova avventura nella parte conclusiva della sua carriera. Tra i club interessati all'ex Lazio c'è il Genoa, che ha già avviato i contatti con l'agente del giocatore per capire la fattibilità. C'è il Monza, neopromosso in Serie A e in cerca di rinforzi, oltre al Sassuolo, squadre nella quale Acerbi ha giocato tra il 2013 e il 2018.

Secondo Tuttomercatoweb.it, però, il centrale avrebbe proposte anche dall'estero, soprattutto dall'Arabia Saudita, dove potrebbe strappare un ingaggio importante per concludere la carriera. Nelle prossime setitmane Acerbi sarà chiamato a scegliere se continuare nel nostro campionato o lasciare l'Italia.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.