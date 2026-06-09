Lazio, Zauri: "Lotito? Il primo impatto fu difficile. Durante le riunioni..."

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© foto di Federico Gaetano

Luciano Zauri, ex terzino della Lazio, è intervenuto durante il podcast 'Doppio Passo' per raccontare alcuni aneddoti delle sue avventure in biancoceleste, tra le quali anche il rapporto con il primo Lotito e l'intervento di mano contro la Fiorentina che non venne sanzionato dall'arbitro.

LOTITO - "Il primo periodo con Lotito fu difficile. Comprò molti giocatori l'ultimo giorno di mercato, quindi ci furono molte difficoltà, ma quella campagna acquisti portò i vari Rocchi e Pandev quindi qualche giocatore importante è arrivato e siamo ripartiti. Il presidente essendo nuovo ha avuto il suo percorso. Ricordo i telefoni che squillavano durante le riunioni tecniche. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, anche se quando sono andato via qualche difficoltà c'è stata. Oggi siamo in buoni rapporti".

LA MANO CONTRO LA FIORENTINA - "Lo racconto con il sorriso, ma ho vissuto due settimane molto pesanti. Non è un episodio di cui vado fiero. In quel momento ho fatto un gesto istintivo. A fine partita sono nate le polemiche. Ho fatto una parata pazzesca (ride, ndr)".