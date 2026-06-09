Atalanta, è ufficiale: esonerato Palladino. E ora Sarri...

09.06.2026 16:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Atalanta, è ufficiale: esonerato Palladino. E ora Sarri...
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© foto di Federico De Luca 2026

Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. La Dea con un comunicato ufficiale ha annunciato la separazione del tecnico campano che, dopo aver raccolto la squadra in seguito all'esonero di Juric, ora dovrà fare spazio all'arrivo di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro". 

SARRI - Nelle prossime ore è atteso anche l'annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo la sua seconda avventura alla Lazio, il Comandante inizierà una nuova avventura da allenatore della Dea. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.