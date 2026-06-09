Lazio, Gattuso chiede un bomber: Lotito e Fabiani scommettono su Ratkov

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RASSEGNA STAMPA - La rinascita della Lazio parte da un bomber. Tra le richieste fatte da Gattuso alla società, c'è quella di trovare un centravanti capace di andare in gol regolarmente, proprio quello che è mancato nella stagione passata. Dal canto loro, Lotito e Fabiani vogliono il rilancio di Ratkov, che dovrà essere visionato dal nuovo tecnico in ritiro.

Tredici i milioni spesi a gennaio per il cartellino del serbo. Una cifra che obbliga quantomeno a dargli una seconda chance. Sotto la guida di Sarri sono state appena due le presenze da titolare in campionato, contro Como e Torino. Ratkov di certo non ha brillato e con lui tutta la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, starà a Gattuso valutarne i margini di rilancio. Il mercato dovrebbe essere a saldo zero e senza la cessione di uno tra Noslin e Dia è difficile immaginare un innesto in attacco.

Il bomber Ringhio dovrà cercarselo in casa. La storia dice che con lui i centravanti trovano vita facile in termini realizzativi. Livaja all'Hajduk Spalato, Aubameyang al Marsiglia e un Cavani già avanti con l'età al Valencia. Sono solo alcuni degli attaccanti valorizzati dal tecnico in carriera. La società si augura un percorso simile per Ratkov e gli altri attaccanti biancocelesti, ma la perplessità sul loro reale valore resta.

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