WOMEN | Piemonte e Oliviero trascinano l’Italia: saranno spareggi per il Mondiale
C’è tanta Lazio Women, almeno fino a nuovi sviluppi dal mercato, nella gara che l’Italia femminile ha giocato oggi in Svezia. Alle Azzurre serviva almeno un punto per blindare un posto migliore per gli spareggi per il Mondiale, tre e la contemporanea sconfitta della Danimarca per centrare la qualificazione diretta.
In Svezia la gara è terminata 2-2, con le Azzurre che si erano trovate sul doppio vantaggio grazie a Oliviero che prima ha segnato e poi ha ricomposto un asse già sperimentato nella Lazio Women, servendo l’assist a Piemonte per il raddoppio. Nel secondo tempo due incertezze di Giuliani hanno condannato a minuti di paura l’Italia, che in caso di terzo posto avrebbe trovato un percorso peggiore.
L’Italia femminile vola così agli spareggi per il Mondiale senza particolari rimpianti, considerando anche la contemporanea rotonda vittoria della Danimarca in casa della Serbia. Giovedì 18 andrà in scena il sorteggio che determinerà il percorso ai playoff.