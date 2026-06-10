Lazio | Gattuso e il derby della Capitale: numeri da bestia nera
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare i suoi primi derby della Capitale da una posizione particolare. Da quando ha iniziato la carriera da allenatore, sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico calabrese si è rivelato una vera e propria bestia nera sia per la Roma sia per la Lazio.
Contro i giallorossi vanta un bilancio impeccabile: sei precedenti tra Milan e Napoli, con cinque vittorie e un pareggio. Alla guida dei rossoneri ha conquistato due successi nel 2018, mentre sulla panchina partenopea ha ottenuto tre vittorie in altrettante sfide.
Numeri positivi anche contro la Lazio, la squadra affrontata più spesso in carriera. Nei dodici confronti disputati da allenatore ha raccolto sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il primo successo risale al 2018 con il Milan, l'ultimo al netto 5-2 ottenuto dal Napoli nel 2021.
Anche in Coppa Italia i precedenti sorridono a Gattuso: contro i biancocelesti ha conquistato una semifinale e un quarto di finale, pur dovendo incassare anche una semifinale persa ai tempi del Milan. In vista della nuova stagione, dunque, Ringhio si presenterà al derby forte di uno storico più che favorevole contro entrambe le rivali della Capitale.