Lazio, Patric verso la permanenza: il nuovo ruolo con Gattuso
RASSEGNA STAMPA - In scadenza nel 2027, Patric valuterà nel corso della sua stagione il suo futuro alla Lazio. Per il momento, però, lo spagnolo è pronto a restare e a iniziare la sua dodicesima stagione con la maglia biancoceleste. Nonostante sia reduce da un anno complicato, il suo contributo da regista nelle ultime partite è stato fondamentale per Maurizio Sarri e per la Lazio. Nella terza età della sua carriera, lo spagnolo ha scoperto di poter rivestire un ruolo in cui non giocava dalle giovanili del Barcellona e in cui, secondo quanto riporta il Messaggero, potrebbe giocare anche sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Stando a quanto si legge sul quotidiano, infatti, per il tecnico calabrese Patric e Cataldi sarebbero le due alternative a Nicolò Rovella.