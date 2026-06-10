Lazio, torna il gruppo dei prestiti: Gattuso valuta e sceglie
RASSEGNA STAMPA - Tra giocatori pronti a convincere Gattuso e altri destinati a ripartire altrove: la Lazio si prepara ad accogliere i nove calciatori di ritorno dai prestiti. Nell'elenco figurano Christos Mandas, Romano Floriani Mussolini, Gabriele Artistico, Filipe Bordon, Alessandro Milani, Mohamed Fares, Leonardo Di Tommaso, Davide Renzetti e Pietro Pinelli.
Il caso più rilevante è quello di Mandas, che non verrà riscattato dal Bournemouth. Il portiere greco rientrerà a Formello e, con la possibile cessione di Provedel, potrebbe diventare il nuovo titolare della Lazio. Attenzione anche a Floriani Mussolini, reduce da una stagione da 28 presenze e 3 assist con la Cremonese in Serie A. La retrocessione dei grigiorossi rende improbabile il riscatto fissato a 5 milioni di euro, così il terzino tornerà alla base e proverà a convincere Gattuso durante il ritiro. La sua permanenza potrebbe essere favorita anche dall'eventuale partenza di Lazzari.
Più complicato, invece, il futuro degli altri rientranti. Come riporta il Corriere dello Sport, Artistico si è messo in mostra allo Spezia e potrebbe restare in Serie B, mentre Bordon e Milani sono considerati profili da far maturare con nuove esperienze in prestito. Fares, dopo l'avventura negli Emirati Arabi, è destinato a lasciare definitivamente il club, così come Di Tommaso, Renzetti e Pinelli.
La Lazio valuterà tutti durante la preparazione estiva, ma l'obiettivo resta quello di trattenere soltanto i profili ritenuti utili al progetto tecnico e trovare nuove sistemazioni per gli altri.