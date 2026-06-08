Calciomercato Lazio | Gimenez, da mattatore a sogno: un cerchio che si chiude?

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CALCIOMERCATO LAZIO - Santiago Gimenez è il sogno di mercato della Lazio. Attaccante del Milan, che in rossonero ha faticato più delle aspettative, è una delle soluzioni offensive richieste alla società da Gennaro Gattuso per risolvere il problema offensivo della squadra biancoceleste. Se in rossonero non è riuscito a lasciare il segno in un anno e mezzo, la sua esperienza al Feyenoord è stata indubbiamente di alto livello. E i tifosi laziali lo ricordano bene. Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, l'attaccante messicano e la Lazio si sono affrontati per ben 5 volte e Gimenez si è rivelato un vero e proprio mattatore dei biancocelesti.

I NUMERI DI GIMENEZ CONTRO LA LAZIO - In 4 precedenti con la maglia del Feyenoord, infatti, Santi ha segnato ben 5 gol: di cui 3 in Europa League e 2 in Champions League, restando a secco solo nell'ultimo precedente con il Milan in Serie A. Dopo tre anni di sfide intense, in cui spesso Gimenez ha avuto la meglio, oggi il suo nome viene accostato alla Lazio con particolare insistenza. Non ci sono trattative, ma solo dei sondaggi che, però, fanno sognare Gattuso che spera di riuscire, seppur con tantissime difficoltà, a chiudere un ciclo. Da mattatore a bomber dei biancocelesti.