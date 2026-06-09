Calciomercato Lazio | Gattuso riflette: qualcosa lo preoccupa già

Tra le basi di partenza richieste dal tecnico e la situazione di spogliatoio e mercato, il neo allenatore biancoceleste riflette su...

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio oggi assomiglia a una terra di confine. Una di quelle zone sospese dove il passato continua a pesare e il futuro fatica a prendere forma. I rapporti sono logori. Le ferite aperte. La tensione è diventata una compagna quotidiana. La squadra arriva da una stagione svuotata emotivamente prima ancora che tecnicamente. Calciatori che si sentono scommesse mai davvero esplose. Giovani che aspettavano spazio e che spesso hanno trovato soltanto panchina. Giocatori reduci da infortuni, altri ancora in convalescenza, altri semplicemente scontenti. Attorno una classifica anonima, incapace di regalare emozioni. Davanti un futuro indecifrabile. Sullo sfondo il rumore costante di una contestazione che ha scavato un solco profondo tra la società e il suo popolo. In questo scenario la Lazio ha scelto Gennaro Gattuso. Lo ha scelto Lotito. Lo ha scelto per guidare una ripartenza che assomiglia più a una scalata che a una semplice ricostruzione.

Gattuso arriva trascinandosi dietro un bagaglio pesante. Dentro c'è la ferita della Nazionale e il marchio della terza esclusione mondiale che continua ad accompagnarlo. Dentro ci sono esperienze all'estero che non hanno acceso entusiasmi particolari tra Spalato e Marsiglia. Dentro c'è una carriera italiana da allenatore fatta di alti e bassi, senza quella consacrazione definitiva che molti si aspettavano anni fa. Eppure esiste anche un altro Gattuso. Quello che a Firenze ebbe il coraggio di alzarsi dal tavolo e andarsene prima ancora di iniziare. Un gesto che racconta molto del personaggio. Per alcuni un limite. Per altri una virtù. Perché Ringhio può piacere o non piacere, ma difficilmente accetta compromessi che non condivide. E infatti prima di dire sì alla Lazio ha messo alcuni punti sul tavolo. Trattenere Gila. Cercare un attaccante affidabile a prescindere dall'enigma Ratkov. Garantirsi due o tre rinforzi veri. Sistemare situazioni contrattuali aperte. Richieste che qualcuno definisce condizioni, altri semplicemente basi di partenza. In mezzo una parola che per Gattuso vale più di qualsiasi contratto: fiducia.

Ed è proprio qui che nasce il primo vero nodo della sua avventura laziale. Perché mentre il contratto firmato attende ancora di essere depositato e Gattuso si gode qualche giorno di vacanza a Malaga, il nuovo tecnico ha già iniziato a lavorare. Telefona ai giocatori. Ascolta. Chiede. Cerca di capire. Prova a ricostruire un gruppo che oggi appare fragile e sfiduciato. E nei racconti che riceve emerge spesso lo stesso nome. Claudio Lotito. Lo stesso presidente che gli ha affidato la panchina. Lo stesso presidente che dovrà accompagnarlo in un'estate delicatissima. Gattuso è arrivato con entusiasmo e senso di responsabilità. Tuttavia, nelle ultime settimane, ha iniziato a toccare con mano la complessità della situazione che lo attende. Il mercato procede con tempi meno rapidi di quelli auspicati, alcune questioni restano ancora aperte e l'umore dello spogliatoio appare più fragile di quanto forse immaginasse inizialmente. E chi conosce Ringhio sa bene che la componente emotiva conta quasi quanto quella tecnica. Per ora non c'è alcuna tempesta all'orizzonte. Sarebbe ingiusto dirlo. Ma da Malaga a Formello anche Gattuso ha iniziato a intravedere le difficoltà che accompagnano la ricostruzione della Lazio. E quando il cielo sopra il mondo biancoceleste si copre di nuvole, l'esperienza insegna che conviene sempre osservare con attenzione ciò che accade all'orizzonte.