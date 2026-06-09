Valeri: "Da piccolo sognavo la Lazio. Lasciare il vivaio mi ha fatto male"

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Emanuel Valeri è intervenuto nell'ultima puntata di Gialloblù Youth Reporters, rispondendo alle domande di alcuni piccoli tifosi ducali. Tanti gli argomenti toccati dall'esterno del Parma, che anche in quest'occasione ha ribadito a più riprese il suo amore per la Lazio. Di seguito alcune sue dichiarazioni:

“Com'è nata la passione per il calcio e in che ruolo giocavo da piccolo? Volevo fare l’attaccante, è il più bello secondo me se riesci a fare tanti gol. Poi sì, da quando ho sei anni gioco a calcio. Primo e unico sport. Andavo sempre allo stadio a vedere la Lazio, quindi quello mi ha trasmesso tanto amore per il calcio. Da lì ho cercato subito una scuola calcio”.

“Se qualcuno mi ha detto che non ce l'avrei fatta? Non mi è stato detto, ma qualcuno che non voleva che arrivassi lontano voleva farmelo capire. Invece però ci sono arrivato. Quando avevo 13 anni, che giocavo nei settori giovanili della Lazio, un giorno mi hanno detto che non mi avrebbero confermato nella mia squadra del cuore. Mi ha fatto male e sono dovuto ripartire da capo in un’altra squadra, ho giocato in squadre della città e poi sono partito dall'Eccellenza. Pensavo fosse tutto finito, giocavo per divertirmi, poi sono arrivato in Serie A”.

“Da piccolo volevo giocare in Serie A, quindi sono arrivato a compiere quel sogno. Il mio obiettivo era essere in Serie A, è capitato al Parma e per ora rimango molto volentieri qui. Che squadra tifo? Lazio, sicuramente anche Parma ora".

“Da bambino volevo essere un giocatore, seguivo tanto la Lazio e sognavo di giocare lì. Andando avanti è diventato giocare in Serie A”.