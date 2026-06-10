Lazio Women, si apre una nuova era: Piemonte e Le Bihan ai saluti

10.06.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio Women, si apre una nuova era: Piemonte e Le Bihan ai saluti

RASSEGNA STAMPA - L'estate della Lazio Women potrebbe aprire un nuovo ciclo. Lo aveva anticipato già nelle scorse settimane Gianluca Grassadonia, sottolineando come sarebbero state necessarie alcune scelte importanti a fronte delle numerose giocatrici in scadenza di contratto.

Tra gli addii più pesanti, spiega il Corriere dello Sport, ci saranno quelli di Martina Piemonte e Clarisse Le Bihan, due delle protagoniste della crescita biancoceleste negli ultimi anni. Entrambe lasceranno la Lazio a parametro zero dopo essere arrivate nell'estate successiva alla promozione in Serie A. Piemonte, reduce dal gol con la Nazionale contro la Svezia, è nel mirino della Roma. Attenzione anche alla situazione di Elisabetta Oliviero. L'esterno piace proprio al club giallorosso, anche se a differenza di Piemonte è ancora legata alla Lazio da un contratto valido fino al 2027.

Le esigenze di bilancio impongono una gestione attenta delle risorse e la società è pronta a intervenire sulla rosa per contenere i costi e allo stesso tempo mantenere alta la competitività. Una delle poche certezze riguarda invece Sara Durante, che sarà riscattata dall'Inter dopo la positiva stagione vissuta in prestito.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.