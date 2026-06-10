Lazio-Roma, tra tabù e ricordi: cosa raccontano i derby di dicembre e aprile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra i mesi scelti per i derby della prossima stagione, dicembre e aprile non evocano ricordi particolarmente favorevoli alla Lazio. Analizzando i 187 derby della Capitale disputati tra Serie A e Coppa Italia, sono infatti due periodi in cui il bilancio sorride maggiormente alla Roma.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, a dicembre i precedenti sono nettamente a favore dei giallorossi: 7 vittorie contro 2 successi biancocelesti e 3 pareggi. In questo mese si giocò il primo derby della storia, nel 1929, vinto dalla Roma grazie a Volk, ma anche l'ultimo disputato a dicembre, quello del 2016 deciso da Strootman e Nainggolan. Le due gioie laziali portano invece la firma della squadra campione d'Italia del 1973-74, vittoriosa per 2-1 con Franzoni e Chinaglia, e della Lazio di Delio Rossi che nel 2006 si impose con un netto 3-0 grazie a Ledesma, Oddo e Mutarelli.

Meno sbilanciato il mese di aprile, che conta 9 vittorie romaniste, 5 laziali e 8 pareggi. Un mese che ha regalato derby rimasti nella memoria delle due tifoserie: dalla "vendetta" della Lazio di Zeman nel 1995 al celebre "Vi ho purgato ancora" di Totti nel 1999, passando per il gol di Castromán nel 2001 che rinviò la festa scudetto giallorossa e il 4-2 biancoceleste del 2009 trascinato da Zarate. L'ultimo precedente disputato ad aprile è invece terminato in parità, con le reti di Romagnoli e Soulé nel 2025.

Per i più scaramantici dicembre e aprile potrebbero non essere i mesi ideali per affrontare la stracittadina. La storia, però, insegna che il derby sfugge a ogni pronostico: resta una partita unica, capace di regalare delusioni e gioie indimenticabili indipendentemente dalle statistiche.