Calciomercato Lazio | Leite, pista abbandonata? Gli obiettivi in difesa
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio dovrà muoversi per rinforzare l'attacco e per sopperire alla partenza di Alessio Romagnoli in difesa. Quando il centrale italiano sembrava pronto a lasciare il club durante il mercato di gennaio, gli occhi del direttore sportivo Fabiani erano andati su Diogo Leite, difensore in scadenza con l'Union Berlino. Quella che sembrava una trattativa destinata ad andare a buon fine, come avvenuto con Pedraza, nel corso di queste settimane si è rapidamente raffreddata.
Secondo quanto riportato il Messaggero, infatti, oggi sarebbero altri gli obiettivi della dirigenza biancoceleste. L'attenzione sarebbe in particolar modo su quegli Under 23 italiani che non incidono sull'indicatore del costo del lavoro allargato. Da qui l'indiscrezione Diego Coppola del Brighton, ma anche il nome di Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach. Il primo classe 2003 e il secondo classe 2005 sembrerebbero essere due opportunità di mercato tanto a livello economico, quanto normativo. Per il momento, però, non risultato delle trattative in corso. I profili sarebbero stati annotati sulla lista del d.s., ma non ancora approfonditi.
ARNAU MARTINEZ - Si complica, invece, la pista Arnau Martinez. Individuato dalla talent room di Formello, il centrale classe 2003 del Girona piace alla Lazio ma ad oggi sembrerebbe molto difficile da poter raggiungere, anche a causa del pressing della Real Sociedad.