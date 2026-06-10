Lotito-Reggina, Antonini: "La multiproprietà è follia. Sarebbe pronto a vendere?"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La situazione tra Lotito e la Reggina sta facendo discutere in tutta Italia. In casa Lazio la rabbia dei tifosi è tangibile per l'ennesima mossa volta a mettere in secondo, se non in terzo piano il club biancoceleste. Al di fuori c'è curiosità sul ruolo che potrebbe avere Lotito nella nuova gestione della società. Il patron biancoceleste ha presentato una cordata, ma non è detto che alla fine diventi lui il proprietario del club calabrese. Nel frattempo, a commentare quanto avvenuto, è stato anche il presidente del Trapani, e noto tifoso della Lazio, Valerio Antonini:

"Credo che sentire oggi parlare ancora di multiproprietà, nonostante la normativa che le vieta dal 2028, sia follia. Tipico di un Paese dove le regole non vengono rispettate. Questa diatriba sulla Reggina tra due proprietà che hanno già squadre professionistiche quali prospettive ha? I due presidenti sono pronti a prendere l'impegno di cedere una delle due società a persone non riconducibili se la Reggina dovesse tornare in Serie C? È vero che oggi la FIGC si trova in una fase di stallo, però dobbiamo alzare il tiro e pretendere il rispetto dei regolamenti, anche nel rispetto della grande storia della Reggina che non può essere oggetto di speculazioni ma esclusivamente di progetti a medio e lungo termine".