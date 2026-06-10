Calciomercato Lazio | Provedel, oggi l'offerta dell'Inter: le cifre
CALCIOMERCATO LAZIO - Sul fronte cessioni sono due i nomi in casa Lazio che sembrerebbero esser destinati alla partenza nelle prossime settimane. Il primo è Alessio Romagnoli, vicinissimo all'Al Sadd, il secondo è Ivan Provedel, nel mirino dell'Inter. Il portiere classe 1994 è in scadenza di contratto con il club. La società biancoceleste sarebbe disposta a cederlo per puntare sulla coppia Mandas (titolare) e Motta, ma per farlo pretende un'offerta da almeno 5 milioni di euro, che per il momento reputano eccessiva da Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, nelle prossime ore Marotta e Ausilio sarebbero ponti a mettere sul piatto 2 (massimo 3) milioni di euro, nella speranza che da Formello si ammorbidiscano e lascino partire il proprio portiere.