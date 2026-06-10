Lazio, Noslin rivela: "Ecco l'allenatore migliore che abbia mai avuto"

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Un passo indietro per Tijjani Noslin. Nel programma olandese Kick 't Met di Ziggo Sport, l'attaccante della Lazio è tornato sul suo passato in Olanda al Fortuna Sittard, dove ha avuto Danny Buijs come allenatore che secondo lui è stato il migliore che abbia mai avuto in carriera. Di seguito le sue parole.

"Nel mio terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene proprio perché è arrivato Danny Buijs. Per me lui è il miglior allenatore che abbia avuto finora. Fin dal primo momento ha avuto tantissima fiducia in me. Mi ha aiutato sin dall'inizio a fare diversi passi in avanti, si sedeva sempre al tavolo con me e mi diceva in cosa dovevo migliorare valorizzando così i miei punti di forza. Giocavamo anche con un modulo particolare, una sorta di 5-3-2 o 4-3-3 con un'ala sinistra mobile che permetteva a tutti di esprimersi al meglio. Alla fine ha funzionato alla grande, sia per me che per la squadra".