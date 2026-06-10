Lazio, Noslin rivela: "Ecco l'allenatore migliore che abbia mai avuto"

10.06.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Noslin rivela: "Ecco l'allenatore migliore che abbia mai avuto"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Un passo indietro per Tijjani Noslin. Nel programma olandese Kick 't Met di Ziggo Sport, l'attaccante della Lazio è tornato sul suo passato in Olanda al Fortuna Sittard, dove ha avuto Danny Buijs come allenatore che secondo lui è stato il migliore che abbia mai avuto in carriera. Di seguito le sue parole. 

"Nel mio terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene proprio perché è arrivato Danny Buijs. Per me lui è il miglior allenatore che abbia avuto finora. Fin dal primo momento ha avuto tantissima fiducia in me. Mi ha aiutato sin dall'inizio a fare diversi passi in avanti, si sedeva sempre al tavolo con me e mi diceva in cosa dovevo migliorare valorizzando così i miei punti di forza. Giocavamo anche con un modulo particolare, una sorta di 5-3-2 o 4-3-3 con un'ala sinistra mobile che permetteva a tutti di esprimersi al meglio. Alla fine ha funzionato alla grande, sia per me che per la squadra".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.