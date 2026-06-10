Lazio, De Grandis: "Lotito? Ormai è questione di sopravvivenza!"

10.06.2026 14:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, De Grandis: "Lotito? Ormai è questione di sopravvivenza!"
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha parlato della possibilità che Lotito acquisti la Reggina e del mercato in uscita che potrebbe fare la Lazio nelle prossime settimane. 

LOTITO-REGGINA - "Perchè Lotito si deve interessare alla Reggina se ha già tante gatte da pelare con la Lazio?  Non è più una questione di simpatia o antipatia, è una questione di sopravvivenza, il tifoso ovviamente spera in un tipo di governo diverso".

CESSIONI -  "Non cederei mai Rovella, sono affezionato per l’amore dimostrato alla Lazio e spero che la prossima Lazio possa partire da lui. Secondo me i punti cardine della Lazio del prossimo anno devono essere Mandas, Gila, anche se all’offerta giusta partirebbe, Rovella, Taylor e Zaccagni, che spero possa trovare la miglior forma. Se ti offrono 16 milioni più uno come Dia che paghi 11 per il riscatto, lo devi impacchettare e portare in Francia". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.