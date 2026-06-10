Lazio, De Grandis: "Lotito? Ormai è questione di sopravvivenza!"
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha parlato della possibilità che Lotito acquisti la Reggina e del mercato in uscita che potrebbe fare la Lazio nelle prossime settimane.
LOTITO-REGGINA - "Perchè Lotito si deve interessare alla Reggina se ha già tante gatte da pelare con la Lazio? Non è più una questione di simpatia o antipatia, è una questione di sopravvivenza, il tifoso ovviamente spera in un tipo di governo diverso".
CESSIONI - "Non cederei mai Rovella, sono affezionato per l’amore dimostrato alla Lazio e spero che la prossima Lazio possa partire da lui. Secondo me i punti cardine della Lazio del prossimo anno devono essere Mandas, Gila, anche se all’offerta giusta partirebbe, Rovella, Taylor e Zaccagni, che spero possa trovare la miglior forma. Se ti offrono 16 milioni più uno come Dia che paghi 11 per il riscatto, lo devi impacchettare e portare in Francia".