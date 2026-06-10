Calciomercato Lazio | Diogo Leite in Serie A? Lo vuole un altro club
RASSEGNA STAMPA - È ancora tutto da decidere il futuro di Diogo Leite. Il centrale è in uscita a parametro zero dall'Union Berlino: a breve sarà svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra. Per lui si era fatta avanti la Lazio già da gennaio, soprattutto in vista di una possibile uscita di Romagnoli. Il suo nome è tornato in auge quest'estate, ma ora l'affare sembra pressoché sfumato..
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese potrebbe comunque sbarcare in Serie A. Su di lui c'è l'interesse del Bologna di Domenico Tedesco, che inizierà la sua stagione in campionato proprio contro i biancocelesti. Il centrale mancino piace ai rossoblù come possibile sostituto di Lucumì, richiesto soprattutto dalla Premier League. Rientra nella lista degli obiettivi di Sartori insieme a Peer Koopmeiners, Mangala, Leysen e Robinio Vaz.