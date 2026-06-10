Calciomercato Lazio | Diogo Leite in Serie A? Lo vuole un altro club

10.06.2026 13:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Diogo Leite in Serie A? Lo vuole un altro club

RASSEGNA STAMPA - È ancora tutto da decidere il futuro di Diogo Leite. Il centrale è in uscita a parametro zero dall'Union Berlino: a breve sarà svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra. Per lui si era fatta avanti la Lazio già da gennaio, soprattutto in vista di una possibile uscita di Romagnoli. Il suo nome è tornato in auge quest'estate, ma ora l'affare sembra pressoché sfumato..

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese potrebbe comunque sbarcare in Serie A. Su di lui c'è l'interesse del Bologna di Domenico Tedesco, che inizierà la sua stagione in campionato proprio contro i biancocelesti. Il centrale mancino piace ai rossoblù come possibile sostituto di Lucumì, richiesto soprattutto dalla Premier League. Rientra nella lista degli obiettivi di Sartori insieme a Peer Koopmeiners, Mangala, Leysen e Robinio Vaz.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.