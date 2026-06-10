Cardone: “Situazione Lazio preoccupante. Pellegrini e Cataldi vorrebbero rimanere”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Queste le sue parole sulla notizia di Lotito interessato alla Reggina e non solo: “La notizia che riguarda la Reggina ha dato vita ad un tam tam mediatico che ha diviso l’ambiente. C’è chi lamenta il fatto di vedere Lotito che pensa ad altro anziché alla Lazio e chi crede che l’interesse per la Reggina lo porti a lasciare la Lazio. La politica lo ha indirizzato lì, lui si fa garante di questa cordata per l’acquisizione del club”.

“Dalla Consob fino a poco fa non era arrivata nessuna comunicazione di movimenti anomali, quindi non mi aspetto smentite su nulla, per ora. In vista dell’estate, la situazione Lazio è preoccupante. Nel tempo ho detto che la critica era sproporzionata agli avvenimenti, ora non lo è più”.

“Il fatto che Rovella sia in bilico spero venga smentito dai fatti. Dal Rovella che sta bene dovremmo costruire la nuova Lazio e il giocatore piace tantissimo a Gattuso. Perdere pilastri come lui e Gila sarebbe di una gravità clamorosa. Siamo fautori del player trading ma non non dello smantellamento. Pellegrini e Cataldi sono contenti di restare alla Lazio, vorrebbero rimanere”.