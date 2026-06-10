GOSSIP | Morgan Riddle, l'ex di Fritz rivela: "Mai più con uno sportivo"
10.06.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
“Mai più con uno sportivo professionista”, parola di Morgan Riddle che, fino a qualche mese fa, era la fidanzata del tennista Taylor Fritz. I due sono stati una delle coppie più chiacchierare degli ultimi anni ma hanno deciso di mettere fine alla loro storia come sottolineato dalla Riddle in un’intervista a Elle: “Ci siamo lasciati due mesi fa... <<< MORGAN RIDDLE >>>
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