GOSSIP | Morgan Riddle, l'ex di Fritz rivela: "Mai più con uno sportivo"

10.06.2026 13:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Morgan Riddle, l'ex di Fritz rivela: "Mai più con uno sportivo"

“Mai più con uno sportivo professionista”, parola di Morgan Riddle che, fino a qualche mese fa, era la fidanzata del tennista Taylor Fritz. I due sono stati una delle coppie più chiacchierare degli ultimi anni ma hanno deciso di mettere fine alla loro storia come sottolineato dalla Riddle in un’intervista a Elle: “Ci siamo lasciati due mesi fa... <<< MORGAN RIDDLE >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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